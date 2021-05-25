Мурашко: Россия предлагает ВОЗ оптимизировать преквалификацию вакцин от коронавируса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцин против новой коронавирусной инфекции, а также предлагает Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оптимизировать процедуры преквалификации вакцин. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"С целью повышения доступности вакцин РФ поддерживает идею о снятии патентной защиты с вакцины от новой коронавирусной инфекции. Мы предлагаем ВОЗ оптимизировать процедуры преквалификации новых вакцин, препаратов, с целью сокращения сроков рассмотрения заявок", - сказал он.

Вопрос о патентном регулировании производства вакцин стал актуальным в последние дни в связи с дискуссией во Всемирной торговой организации (ВТО). В конце прошлого года Индия и ЮАР выступили в ВТО с призывом к государствам, производящим вакцины от коронавируса, временно отказаться от интеллектуальной собственности на препараты с учетом масштабов пандемии. На заседании Генерального совета ВТО в Женеве было принято решение продолжить обсуждение этого предложения, однако консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите Группы двадцати (G20) заявил, что эффективные и безопасные вакцины должны быть общественным достоянием, доступным для всех. Он отметил, что Россия готова предоставить свои препараты от коронавируса нуждающимся странам.