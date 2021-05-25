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Мурашко заявил, что к осени должны быть привиты против коронавируса 60% населения России

Глава Минздрава отметил, что для этого нужно обеспечивать доступность вакцин, создавать удобный для населения график работы прививочных пунктов, а также использовать позитивную мотивацию для вакцинации
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 60% взрослого населения России должны быть привиты от коронавируса к осени.

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"В настоящее время наша приоритетная задача - это вакцинация населения. 60% взрослого населения должны быть привиты уже к осени", - сказал он во вторник на IX международном конгрессе "Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

Мурашко отметил, что для достижения этой цели следует обеспечивать доступность вакцин, создавать удобный для населения график работы прививочных пунктов, а также использовать позитивную мотивацию для вакцинации и всесторонне информировать население, оперативно пресекая любую дезинформацию.

"Сами медицинские работники должны стать примером ответственного отношения к здоровью окружающих и к своему здоровью", - заключил министр.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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