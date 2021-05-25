Воронежский губернатор рекомендовал дать выходной тем, кто готов привиться от ковида

ТАСС, 25 мая. Губернатор Воронежской области Александр Гусев рекомендовал местным работодателям предоставить своим сотрудникам дополнительный выходной с сохранением зарплаты, если они готовы пройти вакцинацию от коронавируса. Соответствующий указ подписан во вторник главой региона, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

"Убедительно прошу всех работодателей откликнуться на такой мотивационный шаг. Стратегически мыслящие руководители понимают необходимость защиты от коронавируса. Это позволит их предприятиям и организациям более уверенно смотреть в ближайшее будущее, понимая, что трудовые коллективы и производственные планы защищены от угрозы, которую представляет для экономики коронавирус", - приводит слова Гусева пресс-служба.

По данным регионального оперштаба, в Воронежской области зарегистрировано более 84 тыс. заболевших ковидом, прирост за сутки составил 148 случаев, всего умерли 3 457 пациентов. К утру 25 мая более 272,5 тыс. воронежцев уже прошли первый этап вакцинации, второй - более 226 тыс. человек.