Швеция и Дания передадут механизму COVAX по 3 млн доз вакцин от коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 25 мая. /ТАСС/. Швеция намерена передать 3 млн доз вакцин от коронавируса международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение на справедливой основе всех стран соответствующими препаратами. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Стефан Лёвен.

"Мы без задержек проведем вакцинацию в Швеции. Однако мы законтрактовали большее количество доз, чем необходимо. Сегодня я сообщу в кругу ЕС, что Швеция сможет передать как минимум 3 млн доз в рамках совместных обязательств Евросоюза", - цитирует главу кабинета министров агентство TT. Лёвен выступал на пресс-конференции для шведских СМИ. При этом он не уточнил, о вакцинах каких компаний идет речь.

Как сообщает агентство Ritzaus Bureau, премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила, что ее страна также намерена передать 3 млн доз вакцин от коронавируса международному механизму COVAX.