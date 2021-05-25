Лебедев предложил вернуться к отмене мотивировочной части по ряду судебных решений

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил вновь вернуться к идее исключения обязанности составлять мотивировочную часть в решениях по гражданским и арбитражным делам, не представляющим особой сложности. Об этом он заявил на заседании Совета судей РФ.

Лебедев напомнил, что Верховный суд в 2018 году вносил в Госдуму законопроект, предусматривающий составление мотивировочной части судебных решений по гражданским делам и экономическим спорам только по обращению участников судопроизводства или при подаче апелляционной жалобы.

"Этот законопроект был отклонен законодателем. В настоящее время в условиях возрастающей судебной нагрузки следует возвратиться к его обсуждению, учитывая, что большинство решений судов по первой инстанции не обжалуется", - заявил Лебедев.

"В этой связи предлагается законодательно закрепить отдельные категории дел, не представляющие большой сложности, по которым мотивировочная часть судебного решения будет составляться только по заявлению участников судопроизводства или при подаче апелляционной жалобы. К ним могут быть отнесены дела о взыскании задолженности по договорным обязательствам", - отметил он.

А с учетом позитивного опыта единоличного рассмотрения судьями районных и городских судов апелляционных жалоб на решения мировых судей "предлагается предусмотреть единоличное рассмотрение судами других апелляционных инстанций дел по имущественным спорам при цене иска, не превышающего 1 млн рублей, за исключением дел о наследовании и дел о защите интеллектуальной собственности".