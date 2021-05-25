Число пожаров в Ростовской области снизилось на 60% в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Количество пожаров на территории Ростовской области в 2021 году снизилось на 60%, а суммарная площадь возгораний - в шесть раз, сообщил заместитель губернатора Ростовской области - руководитель аппарата правительства Ростовской области Вадим Артемов.

"У нас в этом году на 60% снижение пожаров и в шесть раз по площадям уменьшилось горение, во многом это заслуга специалистов государственного пожарного надзора", - сказал Артемов, выступая на всероссийском сборе по вопросу совершенствования деятельности органов государственного пожарного надзора МЧС России.

Он отметил, что, учитывая опыт прошлого года, когда на регион обрушились большие лесные пожары, глава области распорядился наращивать группировку пожарных. "Серьезным испытанием для нас был прошлый год, уже докладывали, на территории Ростовской области в сентябре-октябре прошлого года количество возгораний в день доходило до 280. <...> В этом году мы снова открываем четыре пожарные части, и есть поручение губернатора <...> по дальнейшему наращиванию группировки на территории области", - сказал Артемов.

В прошлом году природные пожары охватили несколько районов Ростовской области. Из-за пожаров власти региона были вынуждены ввести режим чрезвычайной ситуации. В ряде случаев огонь перешел на населенные пункты. Наибольшие разрушения пожары вызвали в Каменском, Красносулинском, Тарасовскои и Милютинском районах региона.