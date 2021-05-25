Минздрав завершил наполнение регистра получателей льготных лекарств

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минздрав России завершил сбор данных и наполнение Федерального регистра пациентов, которым государством предусмотрено льготное лекарственное обеспечение и другая продукция, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В 2020 году мы сформировали программное обеспечение, позволяющие консолидировать данные обо всех категориях льготников. Сейчас закончено наполнение этого ресурса", - сказал он на IX международном конгрессе "Оргздрав - 2021. Эффективное управление в здравоохранении".

В октябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России будет создан федеральный регистр льготников. По словам Мишустина, данный регистр необходим, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

По данным Мурашко на конец апреля, регистр содержал данные более 22 млн человек.