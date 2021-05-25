Россияне рассказали, где собираются отдохнуть летом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россияне перестали менять планы на летний отдых из-за пандемии коронавируса, доля планирующих провести отпуск за рубежом россиян выросла втрое по сравнению с 2020 годом, а число желающих отдохнуть в странах бывшего СССР увеличилась в этом году в девять раз. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представленные во вторник на пресс-конференции в Москве.

Опрос проводился 15-16 мая, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян 18 лет и старше.

Согласно презентации, в три раза выросла доля россиян, планирующих отдых за границей - 9% (3% - в 2020 году), хотят отдыхать дома - 52% опрошенных (61% - в 2020 году), на даче - 34% (31%), на Черноморском побережье Кавказа 13% (6%), в Крыму - 8% (5%), на территории бывшего СССР - 9% (1% - годом ранее). "Мы видим, что запрос (на поездки) растет. Если направления будут открываться, люди поедут", - сказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Среди основных причин провести отдых дома респонденты выделяют финансовые проблемы - 40% (36% - в 2020 г.), нет отпуска летом у 14% россиян, по состоянию здоровья никуда не едут 7%, по причине коронавируса дома останутся 2% опрошенных (25% - в 2020 году). Россияне уже не отказываются от своих планов из-пандемии, "а страхи уходят на второй план", добавил Родин. При этом, по его словам, люди, которые возвращаются из поездок, отмечают, что ситуация с пандемией в других странах остается напряженной.

Двухнедельный отпуск этим летом берут 15% респондентов, целый месяц - 9%, одну неделю отпуска - 6%, при этом 18% не собираются летом в отпуск и будут отдыхать только по выходным. Большинство опрошенных - 75% - допускает, что в ближайшие несколько лет будут выбирать отдых в России, 20% не допускает такую ситуацию.

География отдыха

В Крым хотели бы поехать 29% опрошенных, в Краснодарский край - 17%, на Байкал - 15%, в Республику Алтай - 14%, в Сочи - 13%, на Камчатку - 6%, и 5% хотели бы отдохнуть на Кавказе. Всего путешествия по России планируют 24% опрошенных.

По пятибалльной шкале аспекты отдыха в России респонденты оценили следующим образом: природа и климат - 4,4, безопасность - 3,9; питание по приемлемой цене - 3,5, комфортное проживание по приемлемой цене - 3,3, стоимость проезда до курорта - 3,1.

Чаще всего россияне едут на курорт вместе с близкими - 86% (как правило, компанией из четырех человек), 6% поедут одни.

В этом году 94% россиян при организации отдыха не планируют обращаться в турфирмы, 5% - планируют. В 2020 году обращались в турфирмы 10% респондентов, в 2019-м таких было 20%.