Госдума ратифицировала протокол об усилении борьбы с авиадебоширами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник ратифицировала протокол о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов, который расширяет полномочия государств по борьбе с нарушителями порядка в самолетах.

Протокол был подписан 4 апреля 2014 года в Монреале. Документ дает государствам, помимо государства регистрации воздушного судна, право осуществлять юрисдикцию в отношении недисциплинированных пассажиров.

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по международным делам, в настоящее время "юрисдикцию в отношении преступлений, совершаемых на борту гражданского воздушного судна, осуществляет государство, включившее его в свой реестр". "Протоколом вносятся изменения, предусматривающие право государства осуществлять юрисдикцию в отношений преступлений на борту гражданского воздушного судна, выполняющего посадку на его территории, и воздушного судна авиакомпании, осуществляющей деятельность в этом государстве", - сказано в тексте заключения.

Протоколом определяются юридическая основа для борьбы с недисциплинированными пассажирами, особенности взаимодействия командира самолета с компетентными органами договаривающихся государств. Так, после совершения посадки на территории договаривающегося государства командир судна сможет передать компетентным органам нарушителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что данное лицо свершило на борту преступление.

Уточняются виды запрещенного поведения на борту воздушного судна. К ним будут отнесены физическое нападение или угроза совершения такого нападения в отношении члена экипажа или отказ следовать законным указаниям командира воздушного судна.

Протокол вступил в силу 1 января 2020 года. На сегодняшний день участниками протокола являются 28 государств.