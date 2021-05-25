С начала года в Приамурье временно трудоустроили более 700 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая. /ТАСС/. Более 700 человек, оставшиеся без работы в период пандемии, временно трудоустроены на предприятия в Амурской области в рамках мероприятий по предоставлению предпринимателям субсидии в случае трудоустройства безработных амурчан на временные рабочие места. Всего с момента действия поддержки, временную работу обрели более 2 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства области.

"Программа организации общественных работ хорошо показала себя в прошлом году. В непростой ситуации ограничений по коронавирусу работу тогда получило около 1,5 тыс. человек. В этом году программа продолжается и уже 77 работодателей открыли временные вакансии для проведения общественных работ. Благодаря этому трудоустроить получилось 722 человека, большинство из которых находятся под риском увольнения или стали безработными с начала пандемии в прошлом году", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Василия Орлова.

На эти цели из областного бюджета направлено около 30 млн рублей.

По данным руководителя управления защиты населения области Елены Дуленовой, мерой соцподдержки активно пользуются работодатели в Благовещенске, Райчихинске и Белогорске, а также в Серышевском, Бурейском, Ивановском, Тамбовском и Селемджинском районах. Основными видами общественных работ стали озеленение и благоустройство территорий, содержание и ремонт зданий. "Мы видим, что данный вид поддержки востребован, поэтому в апреле на нее дополнительно выделили более 2 млн рублей", - сказала Дуленова.

Ранее сообщалось, что правительство Амурской области заключило соглашение с Минтрудом России, которое предполагает прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 1 735 человек. Свыше 3,3 тыс. жителей области планируется трудоустроить за счет средств областного и федерального бюджетов. Для этого Фонд социального страхования будет субсидировать работодателей в течение семи месяцев с момента трудоустройства за каждого безработного гражданина. Субсидия подразумевает три платежа в размере МРОТ, увеличенного на районные коэффициенты и страховые взносы.