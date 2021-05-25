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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава США призвал к дальнейшему расследованию происхождения коронавируса

Хавьер Бесерра считает, что вторая фаза исследования происхождения COVID-19 должна быть прозрачной и научно обоснованной

ЖЕНЕВА, 25 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения США Хавьер Бесерра призвал к проведению второго этапа расследования происхождения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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"Вторая фаза исследования происхождения [заболевания] COVID-19 должна быть прозрачной, научно обоснованной, она должна обеспечить международным экспертам независимость для полной оценки источника [происхождения] вируса и ранних дней вспышки", - заявил министр в приветственном видео участникам министерской встречи ВОЗ.

Ранее в мае госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не удовлетворены исследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении такой работы.

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе - феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно обнародованному в Женеве итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, согласно которому произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Сразу после публикации доклада США, а также Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония выразили "обеспокоенность недавним исследованием в Китае, проведенным в ВОЗ". Прямой критики выводов в заявлении 14 стран не содержалось, однако отмечалось, что работа экспертов была проведена "со значительной задержкой", без доступа к полной информации и образцам. Белый дом, комментируя вышедший доклад, заявил, что отчет не содержит "критически важных" данных и не дает полного понимания проблемы.

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