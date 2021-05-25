В Карелии право на бесплатный участок земли под дом получили музыкальные работники

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии во вторник приняли в первом и во втором, окончательном, чтениях законопроект о праве музыкальных работников получить бесплатный земельный участок под строительство дома в сельской местности на территории Карелии. Об этом журналистам сообщила один из авторов документа вице-спикер карельского парламента депутат Ольга Шмаеник.

"Музыкальные работники не были включены в закон. У нас прописан перечень специальностей, который соответствует общероссийскому классификатору, и специальности "Музыкальные работники" в законе прописано не было. Сегодня закон был принят Законодательным собранием в первом и во втором, окончательном, чтении", - сказала она.

Законопроект предполагает расширение перечня специальностей, представители которых работают в сельской местности, что дает им право на бесплатный земельный участок под индивидуальное строительство в республике. Правило действует в регионе с 2016 года и под него подпадали работники сфер образования и здравоохранения, социально-культурной сферы, специалисты лесного, сельского хозяйства, а также пожарные. В парламенте региона уже не первый раз вносят изменения в этот документ: ранее были отменены возрастные ограничения для специалистов, желающих приехать работать в небольшие населенные пункты, а также им разрешили не проживать, а только работать в селе. Сегодня список дополнили специальностью "Музыкальное образование".

Шмаеник также добавила, что парламентарии готовы и дальше совершенствовать законодательство в сторону людей, которые хотят работать в сельских населенных пунктах, и рассматривать предложения от представителей разных профессий. "Получив земельный участок, можно воспользоваться сельской ипотекой, молодые специалисты смогут построить современные жилые дома, а значит останутся жить в селе", - прокомментировала законопроект другой автор документа депутат Ирина Кузичева.