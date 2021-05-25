В Петербурге утвердили регламент работы гостиниц в период ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Правила санитарно-эпидемиологического благополучия и санитарно-гигиенической безопасности гостиниц в период проведения ПМЭФ утвердили в Петербурге. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

"В помещениях необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры. Рабочие места персонала в местах контакта с проживающими должны быть оборудованы защитными экранами. Персонал, гости и посетители гостиниц также должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты", - говорится в пресс-релизе.

Соответствующий регламент был разработан комитетом по развитию туризма и утвержден управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме того, закреплен порядок въезда и размещения гостей в гостиницах. Помимо бесконтактной термометрии перед заселением они должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для этого с 25 мая до 5 июня в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала. Заселение будет проводится преимущественно в одноместные или семейные номера.

Тестирование на коронавирус пройдет и весь персонал гостиниц. К работе в период форума будут допущены те сотрудники, которые либо привиты от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста на COVID 19, проведенный не ранее чем за 72 часа до начала форума.

XXIV Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить в очном формате.