Раздельный сбор мусора планируют ввести во всех школах Тульской области в 2021 году

ТУЛА, 25 мая. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора в рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) планируют ввести до конца 2021 года во всех учреждениях образования и части учреждений здравоохранения Тульской области. Это позволит снизить объем захоронения отходов и увеличить объем их переработки, сообщил на брифинге во вторник министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.

"Если говорить о раздельном сборе отходов, то это следующий шаг реформы системы обращения с ТКО. <...> В этом году у нас в планах организовать раздельный сбор отходов во всех учреждениях образования Тульской области и в ряде учреждений здравоохранения. Работу мы ведем совместно с профильными региональными министерствами и с региональными операторами по территориальному принципу", - сказал Панфилов.

По его словам, раздельный сбор ТКО организуют в первую очередь в образовательных и медицинских учреждениях Тулы, Новомосковска и Щекино, уже оформляется заявка в Минприроды России на получение субсидии для закупки специализированных контейнеров. "Раздельный сбор отходов повысит эффективность работы инфраструктурных объектов и позволит уменьшить объемы захоронения отходов. <...> Основная задача - научиться превращать в новые продукты вторичное сырье, которое появится в результате сортировки и переработки, это и пластик, и металл, и бумага, и стекло", - отметил министр.

Панфилов добавил, что перерабатывать раздельно собранный мусор будут в том числе на базе создаваемого экотехнопарка "Тула", строительство первого этапа этого комплекса завершено, на втором этапе запланировано возведение мусороперерабатывающего предприятия мощностью 480 тыс. тонн в год.

Реформа отрасли обращения с ТКО началась в России с января 2019 года, Тульская область в числе первых регионов приступила к созданию новых контейнерных площадок, за прошедший период их появилось более 3,3 тыс., полностью обновлен парк мусоровозов, создаются комплексы переработки. Также идет активная работа по снижению объемов накопленного экологического ущерба. Из 33 крупных муниципальных свалок, зафиксированных на начало 2021 года, уже ликвидированы 23. В 2021 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" ликвидируют два недействующих полигона ТКО в Киреевском и Кимовском районах.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".