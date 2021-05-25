Госдума дает право крымчанам быть госслужащими при наличии гражданства Украины

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины.

Его авторами выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действующей редакцией Конституции РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства.

Согласно законопроекту, если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и будут вправе замещать государственные и муниципальные должности, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. Поправками ко второму чтению уточняется, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ.

Предусмотрено право граждан РФ, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет также подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.