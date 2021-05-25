Новгородский суд вынес административное наказание трем депутатам за неповиновение полиции

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Новгородский районный суд назначил административное наказание еще трем муниципальным депутатам, участвовавшим в заседании "Земского съезда". Виталий Боварь, Александр Бондарчук и Виктор Шалякин предстали перед судом за неповиновение полиции, сообщает во вторник пресс-служба Новгородского районного суда.

"Боварю и Шалякину назначен штраф по три тысячи рублей, Александру Бондарчуку назначено 80 часов обязательных работ", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщал ранее ТАСС, накануне вечером Новгородский районный суд арестовал бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину на семь суток за неповиновение полиции.

Галямина и еще трое депутатов были задержаны в минувшую субботу на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Также в отношении них составили административные протоколы по факту нарушения ограничений по COVID-19.

Роспотребнадзор по Новгородской области в минувшее воскресенье прокомментировал ситуацию, произошедшую во время "Земского съезда" в Великом Новгороде. В ведомстве сообщили, что при очередном рейде 22 мая в гостинице "Россия" во время проведения организованного мероприятия выявлено непроведение необходимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение риска распространения коронавирусной инфекции, в том числе несоблюдение требований по социальному дистанцированию.