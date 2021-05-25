Совет судей РФ по рекомендации Роспотребнадзора перенес на 2022 год Х съезд судей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Совет судей РФ по рекомендации Роспотребнадзора перенес на один год проведение X Всероссийского съезда судей России. Об этом ТАСС сообщил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

"Это решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Съезд планировалось провести в ноябре-декабре 2021 года, но существует неопределенность - мы не можем сказать, каким будет пик заболеваемости в это время. Самое главное для нас - это безопасность участников съезда. По опыту прошлых лет в нем примут участие около 1 300 человек - это и зарубежные гости, и руководители нашего государства", - отметил Момотов.

"Поэтому было принято решение о переносе проведения съезда на 1 год - на ноябрь-декабрь 2022 года. Закон предоставляет нам право принять такое решение. Такое решение принято Советом судей с учетом рекомендации Роспотребнадзора, руководствуясь заботой о здоровье всех участников съезда", - пояснил он.