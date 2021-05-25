Саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению сертификатов вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС выступили на саммите в Брюсселе в поддержку скорейшего внедрения в Евросоюзе зеленых цифровых пропусков (сертификатов вакцинации), введение которых в действие намечено на 1 июля. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет приветствует договоренность между Европарламентом и Советом ЕС по зеленым цифровым сертификатам [которая предусматривает их введение в действие с 1 июля] и призывает к его скорейшему претворению в жизнь", - говорится в документе.