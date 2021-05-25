{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Саммит ЕС призвал к скорейшему внедрению сертификатов вакцинации

Их введение в действие намечено на 1 июля
© EPA-EFE/Antonio Vece

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Лидеры 27 стран ЕС выступили на саммите в Брюсселе в поддержку скорейшего внедрения в Евросоюзе зеленых цифровых пропусков (сертификатов вакцинации), введение которых в действие намечено на 1 июля. Об этом говорится в опубликованном во вторник итоговом заявлении саммита ЕС.

"Европейский совет приветствует договоренность между Европарламентом и Советом ЕС по зеленым цифровым сертификатам [которая предусматривает их введение в действие с 1 июля] и призывает к его скорейшему претворению в жизнь", - говорится в документе.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Дипломаты посольства Мальты в России вакцинировались "Спутником V"
Глава МИД Мальты Эварист Бартоло сообщил, что они чувствуют себя хорошо
Читать полностью