Саммит ЕС помешал презентации в Брюсселе книги о коррупционных схемах Байдена на Украине

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Организаторы и участники презентации книги экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о коррупционных схемах Джо Байдена на Украине не смогли попасть в Брюсселе в пресс-центр, где было запланировано ее проведение. Об этом ТАСС сообщили во вторник организаторы мероприятия.

Презентация книги "Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине, или кто не может быть президентом Соединенных Штатов Америки", была запланирована в пресс-клубе в Евроквартале Брюсселя во вторник в 10:00 (11:00 мск), однако в это время подходы к зданию пресс-клуба "оказались блокированы полицией и заграждениями из колючей проволоки", сообщили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия. Полиция не пропустила внутрь кордона никого.

В полиции Брюсселя ТАСС пояснили, что выставленные заграждения не имеют никакого отношения к презентации книги о коррупции на Украине и Байдене, просто пресс-клуб оказался внутри периметра безопасности из колючей проволоки, который установлен в Европейском квартале с вечера 24 мая в связи с проведением там двухдневного внепланового саммита глав государств и правительств 27 стран ЕС. "Лишь лица, имеющие действующую аккредитацию на саммит, могут пройти внутрь периметра безопасности. Эти правила всегда действовали, из них не бывает исключений", - заявили в полиции.

Нынешний саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС проводится в очном формате, однако, в силу действующих в стране санитарных ограничений, на саммит аккредитован лишь очень малочисленный пул фото- и телеоператоров. До пандемии аккредитации на саммиты ЕС получали в среднем от тысячи до полутора тысячи человек.

Презентацию экс-генпрокурора Украины (он занимал эту должность в 2015-2016 годах), отставки которого Байден добивался лично, еще будучи вице-президентом США, намеревался провести украинский журналист Дмитрий Василец. Как он сообщил накануне мероприятия, в своей книге Шокин публикует целый ряд документов и фактов о международной коррупции, процветающей на Украине. В частности, речь идет о деятельности сына Джо Байдена - Хантера, который входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma с 2014 по 2019 годы.

Через 3 недели - 13-14 июня Джо Байден намерен прибыть в Брюссель на саммит НАТО. Также в ходе этого визита Байден намерен провести в Евроквартале Брюсселя саммит ЕС - США.