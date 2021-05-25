В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения

ТАСС, 25 мая. Власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для персонала детских летних лагерей, а также для участников массовых мероприятий и работников, привлеченных к их проведению. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

"[Глава республики Айсен Николаев] поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации. Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - говорится в сообщении.

В случае необоснованного отказа от вакцинирования специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. "Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Повышенные требования поставлены перед руководством Горного и Олекминского улусов. Там летом планируется проведение массовых мероприятий - соревнований по национальным видам спорта "Игры Манчаары" и летний обрядовый праздник Ысыах Олонхо.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поставил задачу увеличить темпы вакцинации по всему региону. Эпидемическая ситуация в республике остается сложной, продолжается рост инфицирования коронавирусом, в том числе в северных районах. Осложняется эпидемическая ситуация в Вилюйском, Момском, Усть-Алданском улусах.

За последние сутки в Якутии выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 64 - в Якутске. Полную иммунизацию в регионе прошли 104 790 человек. Первую вакцину получили 146 179 жителей республики.