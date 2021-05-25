"ВКонтакте" открыла набор на программу стажировок

"ВКонтакте" в четвертый раз открывает набор участников на программу стажировок "ВКонтакте на практике". Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

С 25 мая до 14 июня на странице вакансий можно подать заявку на участие в отборе. По итогам выполнения тестового задания и собеседования отберут 14 стажеров. Результаты отбора опубликуют не позднее 8 июля в сообществе "Команда ВКонтакте".

Стажировка продлится с 12 июля по 10 сентября. Ее участники смогут узнать, как устроена компания "ВКонтакте", ознакомиться с реальными практическими задачами фронтенда, бэкенда и мобильной разработки, которые решают сотрудники компании, послушать лекции от ведущих специалистов. Все стажеры получат денежное вознаграждение, сертификаты участника программы и возможность остаться работать во "ВКонтакте" при наличии вакансий.