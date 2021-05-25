Пензенская область планирует построить три школы при поддержке ВЭБ.РФ

ПЕНЗА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Пензенской области планируют построить три школы в развивающихся микрорайонах регионального центра при поддержке ВЭБ.РФ. Об этом сообщил ТАСС в интервью врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с ВЭБ.РФ обеспечить в рамках национального проекта "Образование" строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.

"При поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ мы планируем построить три современные школы в Пензе на 1 100 мест каждая. Они будут располагаться в динамично развивающихся микрорайонах, где потребность в них особенно велика. Речь идет о строительстве школ в 7-м микрорайоне Арбеково и жилом массиве "Заря". Земельные участки под них сформированы, мы рассматриваем варианты по использованию типовых архитектурных решений", - отметил Мельниченко.

По его словам, третья школа будет построена улице Измайлова. "Ее проект нетиповой, сейчас он проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость ее строительства составит 1,3 млрд рублей. Эту школу мы планируем строить первой и введем ее в эксплуатацию в 2023 году", - добавил врио губернатора.

Кроме того, на федеральном уровне прорабатывается вопрос о выделении в 2022-2023 годах средств на возведение еще одной школы - на территории города Спутник рядом с Пензой на 2 425 мест. Стоимость проекта составляет 2,3 млрд рублей.