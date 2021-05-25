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Пандемия COVID-19

Дипломаты посольства Мальты в России вакцинировались "Спутником V"

Глава МИД Мальты Эварист Бартоло сообщил, что они чувствуют себя хорошо

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Работники посольства Мальты в Москве вакцинировались российским препаратом "Спутник V" и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил во вторник глава МИД Мальты Эварист Бартоло на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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"Наши дипломаты в посольстве в Москве вакцинировались "Спутником V". Они живы и здоровы и, кажется, их здоровье лучше, чем было раньше", - сказал он.

Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию российским препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V". По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

Теги
РоссияМальтаПандемия COVID-19
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