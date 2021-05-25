Лидеры ЕС призвали Совет пересмотреть к середине июня рекомендации по внутренним границам

БРЮССЕЛЬ, 25 мая. /ТАСС/. Лидеры 27 стран Евросоюза поручили Совету ЕС к середине июня пересмотреть рекомендации по внутренним границам сообщества с целью облегчения передвижения в союзе. Об этом говорится в заявлении проходящего во вторник в Брюсселе второго дня саммита ЕС.

"В качестве следующего шага саммит призывает к пересмотру к середине июня рекомендаций Совета по передвижению в пределах ЕС с целью способствовать свободному передвижению в союзе", - отмечается в нем.

Кроме того, саммит приветствует пересмотр Советом рекомендаций по несущественным поездкам в ЕС граждан не входящих в сообщество стран. Речь идет об утверждении на прошлой неделе Советом рекомендаций Еврокомиссии разрешить въезд на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или ВОЗ для экстренного применения.