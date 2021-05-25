Череповец передал эстафету "Сад памяти" в память о погибших в войне городу Заполярный

ЧЕРЕПОВЕЦ /Вологодская область/, 25 мая. /ТАСС/. "Сад памяти" в рамках всероссийской акции к 80-летию начала Великой Отечественной войне заложили в городе Череповце Вологодской области во вторник. Губернатор области Олег Кувшинников и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков высадили липы в городском сквере ликвидаторов Чернобыльской АЭС и передали эстафету городу Заполярный в Мурманской области, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Акция "Сад Памяти", это, наверное, уже не акция. Это традиция нашего народа в преддверии Дня Победы, после Дня Победы, весной высаживать миллионы деревьев по всей территории нашей страны и далеко за ее пределами в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Вологодская область направила на фронт 340 тыс. своих лучших сынов, и почти 200 тыс. из них не вернулись с поля боя, еще порядка 220 тыс. погибло в тылу от голода, от болезней, тяжелейшей работы, когда вся страна работала для фронта. И мы приняли решение каждый год в Вологодской области высаживать 420 тыс. деревьев, а "Сад памяти" - память о наших земляках, которые погибли во время Великой Отечественной войны", - сказал на церемонии Кувшинников.

Подвиг советского народа, миллионы жертв войны должны помнить все поколения, подчеркнул вологодский губернатор. Каждый год в стране высаживается 27 млн деревьев в память о погибших. "Эта традиция будет не только десятилетия - столетия сопровождать память о великой Победе", - сказал он.

Сергей Новиков, в свою очередь, отметил, что акция уже давно перешагнула границы РФ и проходит далеко за пределами страны. "Акция "Сад памяти" <...> уже перешагнула границы Российской Федерации, поскольку [родные], погибшие в Великой Отечественной войне у россиян или выходцев из Советского Союза, есть по всему миру. Не случайно "Бессмертные полки" проходят по всему миру и в этом году <...> за рубежом, там, где градус заболеваемости [новым коронавирусом] не такой высокий, офлайн "Бессмертные полки" прошли, в том числе, в странах, где не очень любят вспоминать освободительную миссию Красной армии. Там все равно люди выходили на акции памяти, и там тоже сажают деревья в память о погибших", - сказал он.

Об акции

Акция "Сад памяти" стартовала в городе-герое Севастополе в 2020 году, она была приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Тогда акция впервые достигла своей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Особое значение для акции имеет формат #СадПамятиВшколе. Выпускники выходят на высадки, вспоминая своих героев и всех тех, кто уходил на фронт со школьной скамьи. Формат был предложен 12-летним школьником из Башкирии, Матвеем Анискиным, и поддержан президентом РФ. По предварительным данным, акция охватит 75 регионов страны - от Калининграда до Приморья, от Мурманска до Краснодара. В общей сложности в стране высажено уже более 26 миллионов деревьев.

В Вологодской области высаживать деревья школьникам помогают участники первого в России молодежного форума "Экосистема", который проходит в Череповце. Вологодский губернатор призвал всех жителей региона включиться в акцию и высадить деревья в память о погибших в скверах, парках, на своих участках, и передал эстафету акции городу Заполярный в Мурманской области. "Мы, Череповец, отсюда сегодня передаем эстафету "Сад памяти" в Мурманскую область, город Заполярный", - заключил он.