Глава СПЧ обратился в Минздрав в связи с увольнением трансплантолога Каабака

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко в связи с увольнением детского врача-трансплантолога Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СПЧ.

"Валерий Фадеев встретился с известным хирургом-трансплантологом Михаилом Каабаком, который на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей из-за разногласий с администрацией клиники в методиках лечения и подготовки к операциям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в Совет с просьбой о помощи "обратились родители детей-инвалидов, сильно обеспокоенные увольнением ведущего специалиста".

"Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность Совета в связи с тем, что в настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции", - подчеркивает Фадеев в обращении.

В документе отмечается, что в 2019 году СПЧ обращался в Минздрав России в защиту Каабака, после его личной встречи с Вероникой Скворцовой, которая в это время занимала пост министра здравоохранения РФ, "конфликт был урегулирован". "Просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию и проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях", - говорится в обращении.