Начался прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Заявочная кампания на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) началась во вторник в Москве. Об этом сообщила журналистам руководитель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В этом году так же, как и в прошлом, у нас конкурс пойдет по двум трекам. Первый трек - "Создавай" - для молодых некоммерческих организаций, которые существуют от 6 месяцев. Второй трек "Развивай", это для тех НКО, которые уже существуют в городе, те, которые уже реализуют различные полезные проекты в столице, это организации, которые зарегистрированы от одного года", - рассказала она.

Драгунова добавила, что для участия в конкурсе НКО должны быть зарегистрированы и работать в Москве от 6 месяцев, быть социально ориентированными, не иметь политических партий в составе учредителей, не проходить процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, не иметь проблем с уплатой налогов.

"В прошлом году в конкурсе приняли участие большое количество НКО - более 1 тыс. организаций. Интерес к конкурсу возрастает, что еще раз подчеркивает его важность и востребованность. Уверена, что в этом году нас ждут новые проекты, которые будут полезны городу и его жителям", - сказала Драгунова.

В этом году организации, зарегистрированные более года, могут претендовать на гранты до 5 миллионов рублей. Молодые НКО, у которых нет опыта реализации социальных проектов, зарегистрированные более полугода, могут получить поддержку до 500 тысяч рублей. Всего в конкурсе в этом году будет 12 номинаций. Для подачи заявки требуется три документа: гарантийное письмо, устав и заявление. С формой заявки, формой договора, порядком и сроками оценки заявок можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса грантов мэра Москвы 2021 года.

О конкурсе

Конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО проходит ежегодно. Более тысячи организаций за последние пять лет получили гранты. В 2020 году формат конкурса обновили - появилась возможность участвовать и для НКО, действующих более шести месяцев, а для организаций, работающих от года, сумма гранта выросла до 5 млн рублей. Кроме того, упростили процедуру подачи заявки - число предоставляемых документов сократили до трех. Благодаря изменениям в 2020 году к конкурсу присоединилось в два раза больше НКО, чем в 2019 году.