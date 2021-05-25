Депутаты Карелии предложили создать госпрограмму обеспечения сетями земель для многодетных

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии направит во вторник обращение в адрес зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина с предложением разработать госпрограмму по обеспечению инфраструктурой земельных участков, которые предоставляют многодетным семьям. Об этом журналистам сообщил председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович.

"Мы считаем, что одна из важнейших задач в решении демографических проблем в нашей стране - это в том числе и решение вопросов о выделении земельных участков многодетным семьям. Решить эту проблему можно, объединив усилия Республики Карелия и федерального центра. Поэтому мы посчитали необходимым и очень важным разработать федеральную программу, подготовили такое обращение и сегодня мы его направим в Москву. Федеральная программа, которая бы обеспечивала коммунальной инфраструктурой земельные участки, которые выделяются многодетным семьям", - сказал он.

Согласно тексту обращения, в большинстве регионов Северо-Запада России существует проблема с поиском участков для многодетных семей в уже застроенных частях населенных пунктов. Для решения этого вопроса земли иных категорий включают в их границы, но чаще всего здесь отсутствует инженерная, а также транспортная инфраструктура. При этом у муниципальных и региональных властей не хватает финансовых возможностей для улучшения ситуации с дорогами и обеспеченностью сетями.

По словам Шандаловича, в Карелии с 2016 года около 1,4 тыс. семей получили землю под индивидуальное строительство, при этом очередь на подобного рода поддержку значительно больше - свыше 4 тыс. семей. Большинство заявок приходятся на Петрозаводск и соседний с ним Прионежский район.

"Серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся при решении этой проблемы и муниципалитеты, когда выделяют земельные участки, - отсутствие инфраструктуры. Это отсутствие дорог, отсутствие коммунальной инфраструктуры, сложности с проведением электрических сетей. Понятно, что муниципалитет заинтересован в выделении земельных участков, но испытывает серьезные финансовые сложности для обеспечения их инфраструктурой, потому что достаточно приличное финансирование необходимо району", - пояснил Шандалович.