В Новгородском кремле открылся новый Музей письменности

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Новый объект в составе Новгородского музея-заповедника - Музей письменности открылся для посетителей 25 мая. Музей открылся в Лихудовом корпусе Новгородского Кремля, сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры региона.

"Открытие приурочено к Дню славянской письменности и культуры. Экспозиция размещена в здании, где в начале XVIII века работала школа братьев Лихудов - одно из первых высших учебных заведений России. Здание получило свое название в честь первых преподавателей этой школы, греческих монахов братьев Иоанникия и Софрония Лихудов. Экспозиция рассказывает об истории возникновения и распространения письменности и книжности в Великом Новгороде - крупнейшем центре летописания, образования и грамотности Древней Руси", - говорится в сообщении.

Музей письменности представляет около 200 предметов из фондов Новгородского музея-заповедника. Среди них древнейшая ныне известная книга Древней Руси - Новгородская Псалтырь (XI в.), Евангелие Андрейчины (1575 г.), анонимное Евангелие (1563-1564 г.г.). Также представлены памятники новгородского происхождения из других собраний, они экспонируются в виде экспозиционных копий, которые дополняют мультимедийные материалы.

"Новгородская земля - центр летописания, образования и грамотности Древней Руси, поэтому к празднованию Дней славянской письменности здесь относятся с особым трепетом. <...> В центре города [Великого Новгорода] открылся Музей письменности, где все желающие смогут своими глазами увидеть уникальные новгородские берестяные грамоты, монеты, печати, предметы декоративно-прикладного искусства. Здесь же теперь находится самая ранняя из сохранившихся славянских книг - Новгородская псалтырь. Пусть новый музей станет еще одним напоминанием о том, как важно чтить и сохранять традиции, передавать бесценные знания будущим поколениям", - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

О развитии письменности

Вклад Новгорода в распространение письменности в Древней Руси уникален, а комплекс новгородских берестяных грамот имеет выдающееся значение для русской и мировой культуры. Треть древнейших славянских и древнерусских книг происходит из Новгородской земли. Музей письменности представляет историю древнерусской книги, демонстрирует искусство каллиграфии и книжного украшения, рассказывает о развитии книгопечатания в России и судьбе новгородских библиотек. Посетители могут ознакомиться с надписями, сделанными древними новгородцами на предметах быта, ремесла, декоративно-прикладного искусства.

Также в экспозиции представлены древнерусские монеты и печати, каменные кресты и фрагменты древних граффити с кириллическими и глаголическими надписями. Отдельный зал посвящен уникальному явлению древнерусской средневековой письменности - берестяным грамотам. Заключительная тема экспозиции - история школы братьев Лихудов.

О важности проекта

Еще одна важная тема проекта - человек, создатель письменных произведений - летописец, каллиграф, писарь, переводчик, художник, хранитель книжного наследия. Экспозиция позволяет напомнить посетителю имена писца XI века Упыря Лихого, первого русского математика Кирика, автора "Послания о рае" архиепископа Василия Калики, создателя первого русского иллюстрированного букваря Кариона Истомина и его соавтора художника Леонтия Бунина, автора одной из первых русских грамматик, директора и преподавателя школы Лихудов Федора Максимова.

Появление нового музея стало возможно благодаря участию Новгородского музея-заповедника в проекте Министерства культуры РФ "Сохранение и использование культурного наследия в России". Проект реализуется с 2011 года Фондом инвестиционных проектов Санкт-Петербурга на средства правительственного займа, сообщает музей-заповедник.