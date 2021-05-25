В России создадут единую информационную базу о лесах страны

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Открытая информационная база, объединяющая информацию обо всех лесах страны, будет создана в России. Такое решение принято в ходе первого всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема", который проходит под Череповцом.

"На сегодняшний день это решение принято, создаются региональные базы. Вскоре появятся федеральные базы, с помощью которых любой житель нашей страны мог бы отслеживать, что происходит в лесу, и законно ли это. Да, у нас есть лесные инспектора, есть корпоративная ответственность лесопользователей, но общественный контроль, как показывает практика, это тоже очень значимый инструмент", - сказал депутат Госдумы от Вологодской области, руководитель экспертного совета по лесопромышленному комплексу в Госдуме Алексей Канаев, слова которого приводит пресс-служба администрации Вологодской области.

Как пояснил ТАСС Канаев, создание системы, позволяющей отслеживать древесину от места вырубки до конечного потребителя, должно препятствовать незаконному использованию лесов и повышению прозрачности лесопромышленного комплекса в целом. "Не секрет, что выявление черных лесорубов во многом зависит от оперативности реакции. Если где-то зазвучал шум пилы, зашла техника лесорубов, у людей возникает вопрос: законно это или нет. Открытые информационные базы о лесах, сейчас они будут сведены с регионального уровня на федеральный, и каждый желающий сможет оперативно посмотреть, что происходит. Действительно ли это место выделено под лесосеку или нет, и оперативно проинформировать", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в регионах такие базы созданы и открыты, но их качество значительно отличается в разных субъектах РФ. "И мы приняли решение, учитывая неоднородность подхода регионов к открытию информации, к прозрачности, поднять эту базу на федеральный уровень. Чтобы по всей стране стандарт доступности, открытости и понятности был для всех единым", - добавил депутат.

Первый форум "Экосистема" проходит под Череповцом с 23 по 27 мая. Организаторами мероприятия выступили Росмолодежь совместно с правительством Вологодской области.