Май 2021 года в Петербурге станет самым дождливым за последние 140 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Май этого года в Санкт-Петербурге станет рекордным по количеству осадков за всю 141-летнюю историю инструментальных метеонаблюдений. Новый максимум будет установлен уже после дождей 26 мая, когда будет проходить последний в этом месяце циклон, сообщил ТАСС во вторник главный синоптик города Александр Колесов.

"Приближающийся к Ленинградской области циклон завтра принесет очередные дожди, которые будут умеренными в большинстве районов. В Санкт-Петербурге эти ожидающиеся дожди, добавившись к уже выпавшим за месяц осадкам, превысят максимально отмечавшиеся за весь ряд наблюдений в городе осадки. Завтра днем в Санкт-Петербурге месячное количество осадков за май превысит наблюдавшиеся в 2003 году 127,2 мм и станет рекордным за 141 год инструментальных наблюдений", - сказал Колесов.

Синоптик отметил, что в мае в Петербурге такое количество осадков является очень редким явлением. "Только в 1923 году было еще отмечено 115,4 мм", - добавил он.

"Учитывая еще и кратковременные дожди, ожидающиеся 27 мая, общее количество осадков, выпавшее за месяц, скорее всего, превысит в Санкт-Петербурге 350% от средних многолетних значений", - сказал Колесов.

Он также напомнил, что май нынешнего года оказался очень сложным из-за изменчивости погоды, когда от холода и снега в начале месяца погода резко изменялась в сторону жары и перекрытия рекордов максимальной температуры.