Польша организует лотерею среди населения для продвижения вакцинации от коронавируса

ВАРШАВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Польши разработали пакет решений, которые должны помочь в деле продвижения Национальной программы вакцинации. Как заявил во вторник на пресс-конференции ответственный за реализацию этой программы, руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик, с 1 июля в стране будет запущена лотерея для привитых граждан.

"Каждый 2-тысячный участник программы вакцинации будет получать 500 злотых (около $140). Это гарантированная награда. Также каждый участник будет иметь 4 шанса на выигрыш", - информировал он, подчеркнув, что каждую неделю будет разыгрываться по 50 тыс. злотых ($14 тыс.), а каждый месяц - по 100 тыс. злотых ($28 тыс.). "В финале будет разыграно два раза по 1 млн злотых ($280 тыс.)", - указал Дворчик, добавив, что в лотерее предусмотрены и другие награды: автомобили, ваучеры, электронные самокаты и другие призы.

"Мы убеждены, что лотерея положительно отразится на интересе к вакцинации", - констатировал он.

"Сегодня мы достигнем показателя в 50% людей, зарегистрированных в системе [вакцинации]", - сказал представитель правительства, пояснив, что это либо получившие хотя бы первую дозу, либо записавшиеся на прививку. По его словам, ежедневно на вакцинацию записываются 200 тыс. человек, а в целом около 70% поляков декларируют готовность сделать прививку.

При этом, как признал Дворчик, если проблем с поставками вакцин становится все меньше и сложностей с доступом к вакцинам уже почти нет, "все большим вызовом становится убедить поляков вакцинироваться". "Взрослые поляки не привыкли к прививкам", - отметил он.

Среди других мер стимулирования вакцинации - возможность сделать вторую прививку двухкомпонентным препаратом в любом пункте, вакцинация на дому для 70-летних, дополнительное финансирование и лотерея среди гмин (малая административно-территориальная единица в Польше). С 15 июня главы регионов должны будут позаботиться о том, чтобы во время всех массовых мероприятий был доступен мобильный пункт вакцинации.

Статистика

Польша прошла три волны эпидемии коронавируса. В настоящее время ситуация стабильная - суточный прирост не превышает 2 тыс. человек. В понедельник стало известно о рекордно низкой заболеваемости - 559 человек за 24 часа, во вторник было 1 000. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 2 867 187 человек, умерли 73 096, выздоровели 2 629 626. Более 81 тыс. человек находятся на карантине.