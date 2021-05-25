Воронежский губернатор рекомендовал перевести на удаленку большинство работников в регионе

ВОРОНЕЖ, 25 мая. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев подписал указ, по которому рекомендовал работодателям региона перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников и отправить в отпуск работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте правительства региона.

"Рекомендовать <...> перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы в максимальном количестве, не нарушающем функционирование организации (учреждения, предприятия), деятельность индивидуального предпринимателя, или с согласия работников предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск, отдав предпочтение в приоритетном порядке гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим заболевания, согласно приложению к настоящему указу, беременным женщинам", - говорится в указе.

С 9 мая в Воронежской области отмечен рост числа заражений коронавирусом. Если 9 мая заразившихся за сутки было 127 человек, то 25 мая ежесуточный прирост составил 148 человек.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 84 078 случаев коронавируса, из них 79 558 человек выздоровели, 3 457 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей.