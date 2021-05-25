Харьковский суд отменил решение облсовета о региональном статусе русского языка

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Харьковский окружной административный суд отменил решение областного совета региона о предоставлении русскому языку статуса регионального. Соответствующее постановление суда появилось в Едином реестре судебных решений Украины.

"Признать противоправным и недействительным решение Харьковского городского совета "О реализации положений Закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове № 788/12 от 20 августа 2012 года", - говорится в решении суда.

В 2012 году на Украине вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", который закреплял за областями право наделять отдельные языки статусом региональных. Документ гарантировал гражданам право осуществлять делопроизводство в органах власти, получать образование и свободно использовать такой язык в сфере культуры. Русский язык тогда получил статус регионального в 13 из 27 областей Украины. Одним из первых законов, который приняли те, кто пришел к власти на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении положений этого закона.

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, а следить за исполнением закона должны "языковые инспекторы".