В Якутии разъяснили право работодателей требовать от сотрудников пройти вакцинацию

ТАСС, 25 мая. Работодатели Якутии имеют право требовать от сотрудников документы о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом заявили во вторник в региональном управлении Роспотребнадзора со ссылкой на главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) Маргариту Игнатьеву.

Ранее на сайте республиканского правительства появилось сообщение о том, что введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных групп населения, а в случае необоснованного отказа от вакцинирования специалист может быть не допущен к работе, а работодателя, не обеспечившего вакцинацию персонала, могут оштрафовать на сумму от 200 тыс. рублей.

"На основании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) № 3 от 19 мая 2021 года работодатель вправе требовать данные о вакцинации сотрудников, а сотрудник должен явиться в прививочный пункт. В прививочном пункте он может получить прививку, оформить информированный отказ от прививки либо медицинский отвод", - говорится в разъяснении главного государственного санитарного врача по региону.

При этом, по словам Игнатьевой, перед процедурой вакцинации медицинский работник должен предоставить разъяснения о преимуществах и эффективности вакцинации, провести опрос, осмотр, затем при отсутствии противопоказаний получить согласие и поставить прививку. "В случае отказа от прививки работник должен оформить его письменно с указанием причины отказа (информированный отказ)", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе республиканского правительства сообщили, что введено обязательное вакцинирование для отдельных групп населения. Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба, сообщили в правительстве Якутии.

Повышенные требования поставлены перед руководством Горного и Олекминского улусов. Там летом планируется проведение массовых мероприятий - соревнований по национальным видам спорта "Игры Манчаары" и летний обрядовый праздник Ысыах Олонхо.

За последние сутки в Якутии выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 64 - в Якутске. Полную иммунизацию в регионе прошли 104 790 человек. Первую вакцину получили 146 179 жителей республики.