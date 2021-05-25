В Москве проведут опрос о допустимом лимите скорости электротранспорта в парках

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Опрос жителей о возможном ограничении скорости средств индивидуальной мобильности (СИМ) в парках Москвы планируется провести в столице. Об этом сообщил журналистам во вторник председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что документ, ограничивающий скорость велосипедов и электротранспорта в столичных парках, будет рассмотрен после завершения сезона их использования.

"Мы обсудим с москвичами порог скорости, на который необходимо ограничить [СИМ при использовании в парках], так как мы слышали разные предложения - и 25 км/ч, и 20 км/ч, и 10 км/ч. <...> Уверен, что опрос пройдет на сайте Московской городской думы, в аккаунтах депутатов Московской городской думы, а также направим письмо о проведении этого опроса на "Активном гражданине", платформе, которая более всего известна и комфортна для москвичей. Не исключаю, что проект [регулирующего использование СИМ в московских парках] документа увидим в этом году, если он будет качественный и будет всех устраивать, не вижу препятствий для его принятия, но мы должны понимать, что это будет не сезон использования средств индивидуальной мобильности", - ответил Шапошников на вопрос ТАСС, подчеркнув, что ни один мегаполис пока "не пришел" к законодательному регулированию СИМ.

Он уточнил, что депутаты Мосгордумы продолжают сбор предложений по регулированию электротранспорта от профессионального сообщества и жителей столицы. "Мы продолжим обсуждение этого вопроса и с профессиональным сообществом, и с москвичами, и с организациями, которые занимаются предоставлением услуг по шерингу электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. <...> В ряде парков [Москвы] уже ограничили скорость [СИМ], это сделано компаниями, предоставляющими самокаты в прокат с точки зрения заботы о москвичах, уже появляются более медленные зоны", - добавил Шапошников.

Спикер сообщил, что, по информации "Мосгорпарка", пилотно ограничен скоростной режим электротранспорта до 15 км/ч на территориях парков "Сокольники", "Фили" и Измайловского парка. Он подчеркнул, что на данный момент СИМ не являются транспортным средством, а также, что необходимо включить в правила дорожного движения нормы о регулировании движения СИМ и ввести ограничения максимальной скорости. Кроме того, председатель столичного парламента считает, что нельзя использовать СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также в парках без велодорожек и соответствующей инфраструктуры.

21 мая Шапошников сообщал ТАСС, что предложения по регулированию движения в Москве средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся самокаты, гироскутеры, велосипеды и т. д., разрабатывают в столице. В правилах дорожного движения и специальном постановлении правительства Москвы планируют предусмотреть скоростные режимы и требования к СИМ в парковых зонах.

Так, в документе планируется участь следующие моменты: "Скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, а при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ. Аналогичные ограничения предлагаем предусмотреть и для велосипедов, в том числе электровелосипедов, в части скоростного режима и движения по тротуару. Кроме этого, департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предлагается проработать вопрос о создании черного списка нарушителей указанных требований, предъявляемых к пользователям СИМ, предусматривающего лишение права на их аренду в городских сервисах".