Депутаты Карелии обратились к Голиковой с просьбой увеличить объемы реабилитации пациентов

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Карелии направило обращение на имя зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой, а также руководителя Фонда обязательного медстрахования Елены Черняковой с просьбой обеспечить увеличение числа пациентов по программам реабилитации, в том числе послековидного восстановления. Об этом журналистам сообщил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Предварительно, региону для полноценной программы реабилитации необходимы дополнительные 500 млн рублей.

"Данное обращение необходимо для получения инструментов, в том числе финансовых, для борьбы с патологиями, которые мы будем выявлять в ходе многочисленных профосмотров и диспансеризаций граждан", - прокомментировал Шандалович.

Как отметил член комитета по здравоохранению и социальной политике заксобрания региона депутат Аркадий Рутгайзер, на сегодняшний день республике выделяется финансирование для реабилитации 3 тысяч пациентов в год. Это люди, перенесшие неврологические и кардиологические заболевания, получившие серьезные травмы. В то же время в восстановлении на сегодня только по этим направлениям нуждаются не менее 9 тыс. человек.

Кроме того, сегодня в республике совместно с Петрозаводским госуниверситетом по инициативе председателя заксобрания региона началась разработка программы постковидной реабилитации: Карелия предложила сделать пилотный проект, который затем можно будет использовать в других регионах страны. Программа реабилитации для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, также увеличивает нагрузку на территориальный Фонд ОМС в плане трат на восстановительный этап после тяжелых заболеваний.

"Более 45 тысяч жителей республики сегодня перенесли COVID-19 в различных формах, из них 4,5 тысячи [приходится на] детей. Не менее 10%, а это где-то 4,5-5 тысяч человек, нуждаются в реабилитации. Итого, получается 14 тыс. нуждающихся в реабилитации", - пояснил Рутгайзер, добавив, что, по предварительным оценкам, всего республике необходимо дополнительно не менее 500 млн рублей на полноценную программу реабилитации пациентов, перенесших различные тяжелые заболевания.

По данным Минздрава Карелии, за все время пандемии в Карелии выявили 46 967 случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 62 человека. На сегодняшний день в стационарах с диагнозом COVID-19 лежат 327 пациентов, из которых 30 находятся в тяжелом состоянии, а в поддержке ИВЛ нуждаются четверо. Выздоровели за все время 45 140 человек, умерли 534.