Работу над созданием вакцины от коронавируса "Урал" приостановили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. ООО "Завод Медсинтез" приостановил работу над вакциной от коронавируса "Урал". Это связано со сложностью масштабирования технологии, сообщил журналистам в кулуарах главной премии уральских промышленников и предпринимателей "Номер один" председатель совета директоров предприятия Александр Петров.

О начале разработки собственной вакцины от коронавируса завод сообщил в октябре 2020 года. Работа над "Уралом" тогда находилась на лабораторной стадии. В декабре 2020 года сообщалось, что разрабатываемая вакцина "Урал" вышла на доклинический этап испытаний.

"Мы сейчас пока на уровне лабораторной технологии, она очень сложно масштабируется, поэтому мы пока приостановили эту работу", - сказал Петров, уточнив что продолжать разработку нерентабельно и очень дорого для компании.

Он отметил, что вакцина работает, но ее можно производить лишь на лабораторном уровне. Петров также добавил, что завод продолжает работу с НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. На заводе функционирует производство инфузионных растворов, готовых форм генно-инженерного инсулина человека, твердых и жидких форм лекарственных препаратов. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств. В том числе "Медсинтез" производит противовирусный препарат "Триазавирин", используемый для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.