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Эксперт сообщила, что падение рождаемости в России фиксируется последние шесть лет

Главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова отметила, что на сегодняшний день число девочек 15-17 лет, которые готовятся вступить в репродуктивный возраст, едва превышает 1 млн

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Падение рождаемости в России фиксируется последние шесть лет, при этом количество девочек-подростков, которые готовятся вступить в репродуктивный возраст, на данный момент едва превышает 1 млн. Об этом рассказала на конгрессе "Оргздрав - 2021. Эффективное управление в здравоохранении" главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова.

"Падение рождаемости у нас фиксируется шестой год подряд. <…> Мы должны понимать, что у нас есть поколение Z, которое испытывает трудности в общении с друг другом, <...> они рефлексируют, они зажаты, заботятся только о личном комфорте, поэтому находятся постоянно в стрессе или депрессии. Мы сегодня имеем заболевания, которые обусловлены именно этим психическим дискомфортом", - сказала Уварова.

Она уточнила, что с представителями этого поколения необходимо особо работать. В частности, обратиться к ним можно через каналы связи, которые пользуются популярностью среди подростков. "Они слышат блогеров, реперов, представителей TikTok, мы должны войти к ним через это", - отметила специалистка.

По словам Уваровой, на сегодняшний день количество девочек 15-17 лет, которые готовятся вступить в репродуктивный возраст, едва превышает 1 млн. "Мы своей задачей по работе с молодежью поставили сделать так, чтобы они рожали от 25 до 35 лет", - добавила она.

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