Работодатели в Белгородской области дадут выходной сотрудникам для вакцинации от COVID-19

ТАСС, 25 мая. Работодатели в Белгородской области по соглашению с региональными властями и областным объединением организаций профсоюзов предоставят сотрудникам выходной для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"По соглашению [властей Белгородской области с работодателями, объединением организаций профсоюзов] работникам будет предоставляться полноценный выходной в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашением закреплено предоставление работникам отпуска на срок до трех месяцев по уходу за нетрудоспособным родителем с сохранением места работы. Также достигнута договоренность с работодателями внебюджетного сектора экономики об обеспечении ежегодной индексации заработной платы сотрудников на уровень не ниже роста индекса, установленного Минэкономразвития РФ.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 888 человек, 682 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, запрет на ночные развлекательные мероприятия.