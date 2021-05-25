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Работодатели в Белгородской области дадут выходной сотрудникам для вакцинации от COVID-19

Работники также смогут взять отпуск на срок до трех месяцев по уходу за нетрудоспособным родителем с сохранением места работы

ТАСС, 25 мая. Работодатели в Белгородской области по соглашению с региональными властями и областным объединением организаций профсоюзов предоставят сотрудникам выходной для прохождения вакцинации от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона. 

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"По соглашению [властей Белгородской области с работодателями, объединением организаций профсоюзов] работникам будет предоставляться полноценный выходной в день проведения вакцинации, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра", - говорится в сообщении.

Кроме того, соглашением закреплено предоставление работникам отпуска на срок до трех месяцев по уходу за нетрудоспособным родителем с сохранением места работы. Также достигнута договоренность с работодателями внебюджетного сектора экономики об обеспечении ежегодной индексации заработной платы сотрудников на уровень не ниже роста индекса, установленного Минэкономразвития РФ.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 38 420 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 33 888 человек, 682 пациента умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, запрет на ночные развлекательные мероприятия.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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