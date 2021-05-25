Иностранца оштрафовали на 40 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику калужского ФСБ

ТАСС, 25 мая. Иностранный гражданин, являющийся учредителем одного из предприятий в Калужской области, решением суда приговорен к штрафу в размере 40 млн рублей за попытку дать взятку сотруднику ФСБ. Об этом во вторник сообщает управление СК по Калужской области.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора иностранному гражданину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2020 года сотрудники ФСБ выявили 18 иностранных граждан, которые нелегально работали на одном из предприятий Калужской области, его учредителем также являлся представитель другого государства. Чтобы избежать административной ответственности за выявленные нарушения, подсудимый предложил сотруднику ФСБ взятку. О поступившем предложении сотрудник заранее сообщил руководству, передача денег происходила под контролем регионального УФСБ. При передаче взятки в размере 1 млн рублей иностранец был задержан с поличным.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 65 млн рублей, однако с учетом срока содержания фигуранта под стражей наказание было уменьшено до штрафа в размере 40 млн рублей.