В Брюсселе представили книгу бывшего генпрокурора Украины о Байдене

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Книга бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина с названием "Непридуманные истории международной коррупции Джо Байдена на Украине, или кто не может быть президентом США" представлена во вторник в пресс-центре Евроквартала Брюсселя. Об этом сообщил организатор презентации украинский журналист Дмитрий Василец.

"Вашему вниманию представляю презентацию книги бывшего Генпрокурора Украины 2015-2016 годов Виктора Шокина под названием "Непридуманные истории международной коррупции Джо Байдена на Украине, или кто не может быть президентом США" про зафиксированные факты международной коррупции и схем обворовывания украинского народа", - написал он в Facebook и опубликовал видеозапись презентации.

По словам журналиста, это "книга о коррупционных преступлениях, которые были совершены политиками США и Украины". "Ряд документов, которые представлены в книге, публикуются впервые и прямо свидетельствуют о фактах международной коррупции и блокировании расследований коррупционных преступлений на Украине на высшем уровне", - отметил Василец во время презентации.

В частности, подчеркнул он, речь идет о деятельности украинской газодобывающей компании Burisma, в совет директоров которой с 2014 по 2019 годы входил сын Джо Байдена Хантер. "В книге очень детально рассказано, как работает схема международной коррупции конкретно на примере компании Burisma, - пояснил журналист. - Оказывается, для того, чтобы можно было грабить бюджет, незаконно получать лицензии и разрешения на газодобычу нужно работать не в конкурентных условиях на рынке, а нужно включить в совет директоров уважаемых людей с громкими фамилиями, которые будут просто числиться на должности и получать многомиллионные зарплаты, а за это им обеспечивается прикрытие и блокирование уголовных дел в отношении компании".

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. На Украине 26 февраля 2020 года было открыто уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина на посту генпрокурора, но вскоре его закрыли. Сам Шокин заявил, что дело было закрыто незаконно.

Во время президентской кампании в США, как сообщала американская пресса, представители Демократической партии США обвинили действующего в то время президента Дональда Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против компании Burisma. Однако этого не было сделано.

Попытка отравления Шокина

В январе 2020 года Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью в Греции и не исключил причастности к этому бывшего вице-президента США Джо Байдена. По словам экс-генпрокурора, у него было две остановки сердца, но врачам удалось его спасти. Попытку отравления Шокин связал с расследованием деятельности компании Burisma. По данному случаю он обратился в правоохранительные органы Греции.

Во время президентской кампании в США бывший генпрокурор Украины заявлял, что опасается за свою судьбу после победы Байдена на выборах. По мнению Шокина, Байден может ему мстить за расследование деятельности его сына Хантера на Украине.