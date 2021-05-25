Авиагруппа высшего пилотажа "Стрижи" покажет в Ярославской области шоу в честь Дня России

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа ВВС России "Стрижи" представит в небе над двумя городами Ярославской области шоу, посвященное Дню России и 800-летию князя Александра Невского. В выступлениях примут участие семь истребителей МиГ-29, сообщил во вторник в своем Instagram-канале губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"12 июня в честь Дня России и 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Переславле-Залесском и в Ярославле пройдет шоу авиационной группы высшего пилотажа ВВС России "Стрижи", - сообщил Миронов.

Он добавил, что в шоу примут участие семь истребителей МиГ-29. "Будут в небе над Переславлем с 13:10 до 13:40 в районе Народной площади и акватории реки Трубеж, а в Ярославле шоу пройдет с 16:00 до 17:00 над акваторией реки Волги в районе Стрелки", - сообщил Миронов.

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Президент России Владимир Путин в июне 2014 года подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события. Великий князь Владимирский, князь Новгородский, Александр Невский руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 года) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. РПЦ прославила князя в лике святых в 1547 году.