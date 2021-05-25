Инвалиды-колясочники смогут онлайн купить билеты на поезда со специальными местами

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) во вторник.

"Инвалидам-колясочникам стала доступна онлайн-покупка билетов на междугородные поезда, оборудованные специальными местами. Такая опция при оформлении билетов через интернет появилась со вчерашнего дня благодаря интеграции информационной системы "Российских железных дорог" с Федеральным реестром инвалидов (ФРИ). Реестр обеспечивает постоянный доступ организаций к данным об установленной инвалидности и позволяет не обременять граждан обязанностью по ее подтверждению", - сообщили в фонде.

В ведомстве отметили, что передача данных из ФРИ в РЖД была реализована Пенсионным фондом в декабре прошлого года и после успешного тестирования запущена в постоянную эксплуатацию. Раньше покупка билетов на специализированные места была возможна только в кассах транспортных компаний после предъявления справки бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) об инвалидности.

"Оформление проездных ж/д билетов не единственный пример, когда Федеральный реестр инвалидов помогает оказывать услуги гражданам. Сегодня данные реестра используются всеми государственными ведомствами, обслуживающими инвалидов. Центры занятости, например, обращаются к сведениям ФРИ для проведения профессиональной реабилитации инвалидов и оказания им помощи в трудоустройстве. С июля прошлого года ФРИ также стал федеральной базой данных о льготной парковке для инвалидов", - напомнили в ПФР.

Впервые сведения реестра начали применяться при оказании услуг гражданам в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд запустил пилотный проект по назначению пенсий и ежемесячной денежной выплаты инвалидам на основе ФРИ. В итоге сегодня все пенсии инвалидам оформляются и продлеваются с использованием информации из реестра.