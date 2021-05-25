Россия закупит первую партию "Онкаспара" до конца июня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. РФ закупит первые 1,3 тысячи упаковок не зарегистрированного в России препарата для лечения детского лейкоза "Онкаспар" до конца июня, оставшуюся часть до осени, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"В рамках исполнения поручения председателя правительства РФ поставка первой партии "Онкаспара" в объеме 1,3 тыс. упаковок планируется уже до конца июня. Оставшаяся часть будет закуплена до конца августа", - приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова.

В понедельник глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что правительство России направит более 520 млн рублей на закупку за рубежом не зарегистрированного пока в РФ лекарственного препарата "Онкаспар". По его данным, в дальнейшем потребность в "Онкаспаре" может составить до 2,5 тыс. упаковок в год.

Председатель правительства поручил министерству здравоохранения РФ и министерству промышленности и торговли РФ обеспечить закупки в самые сжатые сроки.

Субсидия на закупку выделяется Московскому эндокринному заводу.