Дума перенесла обсуждение поправок о медкомиссии для кандидатов на владение оружием

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник не успела рассмотреть в первом чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медицинского освидетельствования для кандидатов на владение оружием. Инициатива будет рассмотрена на заседании палаты в среду.

Законопроект предусматривает, что медосвидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче лицензии на оружие, должно проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, оно должно включать химико-токсикологические исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. Осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде. Это устранит возможность предоставления подложных медсправок. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, лидер думских единороссов Сергей Неверов и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму после трагедии в Казани, где 11 мая бывший ученик гимназии №175 устроил в ней стрельбу. Погибли девять человек, еще 23 человека пострадали. Нападавший арестован по решению суда, он обвиняется в убийстве двух и более лиц.