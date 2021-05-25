Нижегородская область готова к проведению в сентябре электронного голосования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая. /ТАСС/. Глава Нижегородской области Глеб Никитин считает, что регион готов к проведению дистанционного электронного голосования на сентябрьских выборах. Весной регион успешно провел общероссийскую тренировку по использованию системы, сообщил журналистам глава региона во вторник.

Ранее на заседании Центризбиркома России было принято решение, согласно которому дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года пройдет в семи субъектах РФ, среди них города федерального значения Москва и Севастополь, а также Нижегородская область.

"Весной Нижегородская область успешно провела общероссийскую тренировку по использованию системы дистанционного электронного голосования. Серьезным подспорьем стал опыт, полученный в ходе голосования по поправкам в конституцию в 2020 году. Тогда избиратели смогли убедиться в безопасности и надежности такой системы. Было получено немало положительных отзывов. Особенно актуален такой формат голосования в период пандемии. Нижегородская область готова к проведению дистанционного электронного голосования", - сказал Никитин.

По его мнению, Россия является одним из мировых лидеров по использованию цифровых сервисов в жизни общества, а Нижегородская область - одним из флагманов процесса внутри страны.

"Мы видим, что президент России и правительство уделяют огромное внимание этому направлению, и это позволяет создать эффективные платформы. Нижегородцы активно используют данные сервисы, участвуют в различных голосованиях. Ярким примером является выбор объектов благоустройства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и региональный проект инициативного бюджетирования "Вам решать". Это прекрасный показатель высокого гражданского самосознания, которое всегда было свойственно нашему региону", - добавил Никитин.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов, в том числе в Нижегородской области.