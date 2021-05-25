Глава Хакасии подал в суд на СМИ, распространившие информацию о вызове его на допрос

ТАСС, 25 мая. Глава Хакасии Валентин Коновалов подал в Абаканский городской суд иск о признании не соответствующей действительности информации, распространенной рядом СМИ, о том, что его якобы вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

12 марта республиканское "Агентство информационных сообщений" (АИС) сообщило, что Коновалов якобы вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о мошенничестве с бытовой техникой. Затем эту информацию опубликовал ряд других СМИ.

"Глава Хакасии просит суд признать не соответствующими действительности сведения, распространенные ответчиками, удалить не соответствующие действительности сведения, опубликовать опровержение не соответствующих действительности сведений", - сообщили в пресс-службе. Кроме АИС, иск предъявлен телерадиокомпании "Петербург", мультимедийному центру "Известия", "Небоход-медиа" и генеральному директору компании "Визор" Виталию Здебскому. Суд принял исковое заявление Коновалова, сообщил представитель пресс-службы.

В марте этого года в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили ТАСС, что Коновалов не проходит по делу в качестве свидетеля. Источник ТАСС в правоохранительных органах республики пояснял, что дело возбуждено в отношении юристов, в том числе и Евгения Антоненко, который совместно с Коноваловым участвовал в гражданских делах по защите прав потребителей. Но он также опроверг информацию о причастности главы региона к уголовному делу.

Об уголовном деле

Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении шести членов организованной группы возрастом от 24 до 45 лет и иных неустановленных лиц по подозрению в девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"), девяти эпизодах преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу").

По версии следствия, в период с апреля 2017 по март 2021 года участники организованной группы и другие лица, введенные ими в заблуждение, приобретали товары у компаний, торгующих электронной и бытовой техникой. Другие члены группы, работающие в торговых компаниях, принимали претензии и оформляли фиктивный возврат товара. После чего в судебном порядке взыскивали с коммерческих компаний уплаченную за товар сумму, неустойки, компенсацию морального вреда и судебных издержек. По этой схеме злоумышленники похитили более 1,65 млн рублей.