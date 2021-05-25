Грозит ли России "черная плесень"? Главное о коронавирусе за 25 мая

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 017 795 случаев заражения, из них новых — 7 884. За сутки умерли 393 человека, за весь период — 119 194.
- Работодатели Якутии теперь имеют право требовать от сотрудников данные об их вакцинации. Сотрудник должен явиться в прививочный пункт. Там он может получить прививку, оформить информированный отказ от нее либо медицинский отвод.
- С этого дня официально возобновлено авиасообщение с Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией.
- Распространения грибкового заболевания мукормикоза ("черная плесень", которая сейчас наблюдается в Индии у пациентов с коронавирусом) в России опасаться не следует, так как в Индии другой климат и культура питания, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
- Есть данные об увеличении частоты осложнений у переболевших — от тромбозов до ментальных нарушений, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что 60% взрослого населения должны быть привиты к осени. Ситуация в стране остается напряженной, кардинально она изменится только с достижением коллективного иммунитета за счет вакцинации, уверен министр.
Москва
- Всего зафиксирован 1 161 601 случай заражения, из них новых — 2 075. Госпитализированы 1 082 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 167,4 млн случаев заражения, умерли 3 475 888 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).