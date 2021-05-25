Супруга Шестуна сообщила о резком ухудшении его здоровья

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, осужденный за коррупцию, направлен из ИК-6 в Тверской области в областную тюремную больницу Торжка. Об этом ТАСС сообщила супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

"Он этапирован из колонии в областную тюремную больницу Торжка. Об этом мне только что сообщила уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, - рассказала собеседница агентства. - Причиной госпитализации стало резкое ухудшение здоровья супруга, которое вызвано длительным нахождением в холодном карцере и голодовкой".

По ее словам, Шестун отказался от пищи 12 мая в связи с необоснованной постановкой на учет как склонного к побегу и наказанием карцером, "а также после угроз физической расправой от "актива" - осужденных, сотрудничающих с администрацией колонии". "Кроме личных требований, он выдвинул и общие: равное отношение ко всем заключенным в ИК-6, лишение привилегий "актива", улучшение быта и сокращение числа ежедневных проверок с четырех до двух, - пояснила Шестун. - За 13 дней своей протестной акции он потерял 10 кг веса, у него развилась гипогликемия, сильные боли в области живота, судороги ног, полная потеря чувствительности стоп, дали знать о себе заболевания, приобретенные в ходе предыдущих голодовок".

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ. В течение месяца тюремная комиссия поставила Шестуна на профилактический учет как склонного к побегу.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, через доверенных лиц он создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.